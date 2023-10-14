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Visitor list: Which recruits will be in Neyland Stadium for Texas A&M game

2025 four-star quarterback George MacIntyre.
2025 four-star quarterback George MacIntyre. (Rivals.com)
Shayne Pickering • VolReport
Football Recruiting Reporter
@shaynep_media

Tennessee football is returning from its bye week to take on Texas A&M inside Neyland Stadium.

In front of a checkered home crowd, the Vols will host a number of visitors spanning multiple sports and classes.

Here is who is in attendance.

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