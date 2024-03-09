Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Tennessee basketball goes through Senior Day festivities

Colin Coyne, Josiah-Jordan James, Santiago Vescovi and Dalton Knecht on Senior Day 2024.
Colin Coyne, Josiah-Jordan James, Santiago Vescovi and Dalton Knecht on Senior Day 2024. (Ryan Sylvia | VolReport)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee basketball honored four seniors on Saturday afternoon ahead of its matchup with Kentucky.

The Vols welcomed Josiah-Jordan James, Santiago Vescovi, Dalton Knecht and Colin Coyne to the floor for the final time in orange.

Here is video of the celebration.

TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

Advertisement

#30 - Josiah-Jordan James

James is in his fifth year with the Vols after joining the team as a true freshman. He is currently averaging 8.7 points, 6.3 rebounds and 1.9 assists per game.

#25 - Santiago Vescovi

Vescovi is also in his fifth season after joining the Vols midway through the 2019-20 campaign. He is currently averaging 10.7 points, 3.3 rebounds and 3.7 assists per game.

#3 - Dalton Knecht

Knecht is in his first year with the Vols after transferring in from Northern Colorado. He is averaging 20.7 points, 4.8 rebounds and 1.8 assists per game.

#35 - Colin Coyne

Coyne started his career at Mary Washington University before joining Tennessee as a walk-on for two seasons. He has appeared in two matches and has scored two points.

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @ByNoahTaylor, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @TylerIvens, @RealTBannerman, @ShayneP_Media.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement