Tennessee basketball honored four seniors on Saturday afternoon ahead of its matchup with Kentucky.
The Vols welcomed Josiah-Jordan James, Santiago Vescovi, Dalton Knecht and Colin Coyne to the floor for the final time in orange.
Here is video of the celebration.
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#30 - Josiah-Jordan James
James is in his fifth year with the Vols after joining the team as a true freshman. He is currently averaging 8.7 points, 6.3 rebounds and 1.9 assists per game.
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#25 - Santiago Vescovi
Vescovi is also in his fifth season after joining the Vols midway through the 2019-20 campaign. He is currently averaging 10.7 points, 3.3 rebounds and 3.7 assists per game.
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#3 - Dalton Knecht
Knecht is in his first year with the Vols after transferring in from Northern Colorado. He is averaging 20.7 points, 4.8 rebounds and 1.8 assists per game.
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#35 - Colin Coyne
Coyne started his career at Mary Washington University before joining Tennessee as a walk-on for two seasons. He has appeared in two matches and has scored two points.
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