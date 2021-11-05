 VolQuest - 10 Things I think I think -- Kentucky edition
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10 Things I think I think -- Kentucky edition

Brent Hubbs • VolQuest
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@Brent_Hubbs

Friday afternoon means it's time to empty the notebook and look at the Tennessee-Kentucky match-up from all angles with our weekly 10 things I think I think.


10 THINGS I THINK I THINK

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