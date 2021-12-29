 VolQuest - 10 Things I think I think -- Music City Bowl Edition
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10 Things I think I think -- Music City Bowl Edition

Brent Hubbs • VolQuest
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@Brent_Hubbs

NASHVILLE -- All signs remain a go for he Vols and Purdue to play in Thursday's Music City Bowl. We empty the notebook on the match up and what to watch in our bowl edition of 10 Things I think I think.


10 THINGS I THINK I THINK

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