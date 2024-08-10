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2026 4-star EDGE Katrell Webb recaps recent visit to Tennessee
Dale Dowden
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VolReport
Lead Football Recruiting Reporter
My name is Dale Dowden and I am the Lead Recruiting Reporter for VolReport, a Rivals.com network. My exp, 2016-2018- Sleeper Recruit, 2019- VR², and 2020-2022- Volunteer Country on Sports Illustrated.
Tennessee has been on an absolute rampage in terms of recruiting. The month of July and, so far, August has been very good to Josh Heupel and his staff with the Vols landing a handful of top 2025 t...
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