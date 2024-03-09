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2026 WDE Zion Elee picks up offer from Tennessee football
Ryan Sylvia
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VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.
Tennessee football is staying hot on the trail and continues to extend its attention outside of just the class of 2025.One of the recent players to reel in an offer is Zion Elee, a weak-side defens...
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