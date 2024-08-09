PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1IWDlKTlBORzRKJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
3 questions Tennessee football will want answered at 1st fall scrimmage
Ryan Sylvia
•
VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
Tonight, Tennessee football will hold its first scrimmage of the fall.As the Vols battle themselves, there are a few things they will likely be keyed in on to learn more about.Here are the three bi...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyJz4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8t
YWQtd3JhcHBlcic+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPScvL2MuanNyZG4uY29t
L3MvY3MuanM/cD0yMjU0NicgdHlwZT0ndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Jz48L3Nj
cmlwdD4KPGRpdiBjbGFzcz0ndmlkZW8tY29udGFpbmVyJyBpZD0nZHNfZGVm
YXVsdF9hbmNob3InPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Rlbm5lc3NlZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvMy1xdWVzdGlvbnMtdGVubmVzc2VlLWZvb3RiYWxsLXdpbGwt
d2FudC1hbnN3ZXJlZC1hdC0xc3QtZmFsbC1zY3JpbW1hZ2UiLAogICAgY3Nf
ZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19m
cGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChm
dW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVu
dCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05h
bWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRp
bmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5
cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8v
cy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5p
bnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2Ny
aXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNo
LmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbm5l
c3NlZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRjMtcXVlc3Rpb25zLXRlbm5lc3Nl
ZS1mb290YmFsbC13aWxsLXdhbnQtYW5zd2VyZWQtYXQtMXN0LWZhbGwtc2Ny
aW1tYWdlJmM1PTIwMjI3MzMxNTEmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAv
Pgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK