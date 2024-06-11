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3-star DE Garrett Witherington visits Tennessee, details future SEC trips
Ryan Sylvia
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VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
During a busy recruiting period, 2026 three-star defensive end Garrett Witherington out of Alabama made the time to visit Tennessee football.The Vols hosted the rising prospect who has seen his rec...
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