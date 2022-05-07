 VolQuest - Around the Horn: Vols drop series in Lexington
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Around the Horn: Vols drop series in Lexington

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

LEXINGTON — Ben McKee and Austin Price react to Tennessee's series loss to Kentucky.

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