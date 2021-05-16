 VolQuest - Around the Horn: Vols drop series to No. 1 Arkansas
News More News
{{ timeAgo('2021-05-16 17:58:32 -0500') }} baseball Edit

Around the Horn: Vols drop series to No. 1 Arkansas

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Ben McKee and Ryan Schumpert recap No. 4 Tennessee's series loss to No. 1 Arkansas.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}