 VolQuest - Around the Horn: Vols sweep No. 1 Ole Miss
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Around the Horn: Vols sweep No. 1 Ole Miss

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee reacts live from Oxford to No. 5 Tennessee's sweep of No. 1 Ole Miss.

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