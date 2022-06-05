 VolQuest - Around the Horn: Vols win the Knoxville Regional
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Around the Horn: Vols win the Knoxville Regional

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Ben McKee and Brent Hubbs react to Tennessee's 9-6 win over Georgia Tech to win the Knoxville Regional.

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