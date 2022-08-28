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Ball State coach Mike Neu joins The Nation

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

Ball State seventh-year head coach Mike Neu joined Chris Low and Austin Price on The Nations Sunday night, detailing the Cardinals' upcoming matchup with Tennessee on Thursday night.

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