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Blue-chip 2026 4-star DB Samari Matthews schedules summer visit with Vols
Shayne Pickering
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VolReport
Football Recruiting Reporter
As the summer kicks off, several underclassmen will begin taking some initial recruiting visits as they begin to feel out their own recruiting process. It can be important for programs to insert th...
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