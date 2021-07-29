 VolQuest - Brent Hubbs on Sports Talk
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Brent Hubbs on Sports Talk

Eric Cain • VolQuest
Staff
@_Cainer
I'm Eric, but you may know me as Cainer on the radio. Writing was my first passion and I'm thrilled to be a part of the team. Feel free to reach out anytime and be sure to follow my work on twitter.

Brent Hubbs joined John and Jimmy on Sports Talk for his weekly Thursday chat on The Sports Animal.

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