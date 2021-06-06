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Camp Confidential: Vols extend offers, more notes

Brent Hubbs and Austin Price
Volquest.com

It was another two session one day camp for Josh Heupel and his staff as Tennessee offered two in-state prospects. Get the notes of the Vols Sunday camp inside our camp confidential.


CAMP CONFIDENTIAL -- 6-06-2021

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