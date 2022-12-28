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Checkerboard Chatter: Discussing football’s Wednesday in Miami, hoops’ win

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport football beat reporter Noah Taylor to discuss Tennessee men’s basketball’s win over Ole Miss to open SEC play and Vols football’s Wednesday in Miami.

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