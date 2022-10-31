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Checkerboard Chatter, Episode 3: Tyler Ivens sets the stage for Vols-Dawgs

Tyler Ivens • VolReport
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In Episode 3 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens sets the stage for No. 2 ranked Tennessee’s monumental SEC showdown at No. 1 Georgia on Saturday.

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