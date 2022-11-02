News More News
{{ timeAgo('2022-11-02 20:00:50 -0500') }} football Edit

Checkerboard Chatter, Episode 4: Discussing Vols’ No. 1 CFB Playoff ranking

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Episode 4 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and guests Noah Taylor and Jake Nichols discuss Tennessee being ranked No. 1 in the first College Football Playoff Top 25 of the season.

The Vols play at No. 3 Georgia on Saturday in Athens.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @JNichols_2121, @ByNoahTaylor, @TylerIvens, @RealTBannerman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}