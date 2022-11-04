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Checkerboard Chatter, Episode 5: Previewing Vols-Georgia with UGASports.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Episode 5 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens welcomes UGASports.com's Dayne Young to the show to get his scouting report on Georgia ahead of Tennessee's matchup with the Bulldogs on Saturday in Athens.

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