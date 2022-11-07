News More News
{{ timeAgo('2022-11-07 20:55:21 -0600') }} football Edit

Checkerboard Chatter, Episode 6: Tyler Ivens recaps Vols' loss to Georgia

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Episode 6 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens recaps Tennessee's loss to Georgia and looks ahead to the Vols' upcoming matchup with Missouri – including their path to the College Football Playoff.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @JNichols_2121, @ByNoahTaylor, @TylerIvens, @RealTBannerman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}