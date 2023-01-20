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Checkerboard Chatter: Examining Vols basketball as January moves along

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Noah Taylor to discuss where Tennessee men’s basketball currently stands as January moves along.

How will the Vols close out the month?

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