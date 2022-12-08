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Checkerboard Chatter: Hendon Hooker's Heisman snub, hoops' upcoming stretch

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport football beat reporter Noah Taylor to discuss Hendon Hooker's Heisman Trophy snub and Tennessee men's basketball's upcoming tough non-conference stretch.

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