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Checkerboard Chatter: Learning more about Clemson with TigerIllustrated.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Larry Williams of TigerIllustrated.com to learn more about Clemson ahead of Tennessee's matchup with the Tigers in the Capital One Orange Bowl on December 30 in Miami Gardens, Florida.

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