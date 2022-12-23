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Checkerboard Chatter: Looking at Tennessee’s 2023 football signing class

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VolReport football beat reporter Noah Taylor to review Tennessee’s 2023 football signing class and look ahead to men’s basketball’s SEC slate.

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