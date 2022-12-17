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Checkerboard Chatter: Previewing Tennessee-Arizona with GoAZCats.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Troy Hutchison of GoAZCats.com to learn more about Arizona ahead of Tennessee’s matchup with the Wildcats on Saturday night in Tucson.

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