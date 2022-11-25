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Checkerboard Chatter: Previewing Vols-Dores with VandySports' Chris Lee

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by VandySports.com publisher Chris Lee to preview Saturday's regular-season finale between Tennessee and Vanderbilt.

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