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Checkerboard Chatter: Previewing Vols-Gamecocks with GamecockScoop.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Season 1, Episode 10 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens welcomes in GamecockScoop.com's Perry McCarty to preview Tennessee's road matchup Saturday at South Carolina.

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