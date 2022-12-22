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Checkerboard Chatter: Reflecting on Tennessee’s loaded 2023 signing class

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens reflects on Tennessee football’s loaded 2023 signing class and recaps men’s basketball’s dominant win over Austin Peay.

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