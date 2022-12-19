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Checkerboard Chatter: Reviewing Tennessee basketball’s loss at Arizona

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens reflects on Tennessee men’s basketball’s loss at Arizona on Saturday night. What went wrong for the Vols, and where do they need to improve moving forward?

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