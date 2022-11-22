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Checkerboard Chatter: Talking football loss, previewing Battle 4 Atlantis

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and VolReport football beat reporter Noah Taylor reflect on Tennessee's loss to South Carolina and look ahead to Vols basketball's trip to the Battle 4 Atlantis tournament.

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