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Checkerboard Chatter: Talking Vols' Final Four chances with Kerry Miller

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Kerry Miller from Bleacher Report to discuss Tennessee men's basketball's potential of making a run to the NCAA Tournament Final Four. Are the Vols going to be able to lock-up a No. 1 seed in the Big Dance? Is Rick Barnes' club the class of the SEC this season?

Tyler and Kerry discuss all of that – and much more – in this episode of the Chatter.

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