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Checkerboard Chatter: Tyler Ivens, Noah Taylor talk state of Vols football

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Episode 7 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and guest Noah Taylor discuss the current state of Tennessee’s football program following last weekend’s loss at Georgia.

Can the Vols still make the College Football Playoff? What will it take for Tennessee to be among the top four teams? Tyler and Noah touch on those topics and answer a number of questions.

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