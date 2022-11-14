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Checkerboard Chatter: Tyler Ivens talks Mizzou win, previews South Carolina

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In Season 1, Episode 9 of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens recaps Tennessee's win over Missouri and looks ahead to the Vols' road matchup Saturday at South Carolina.

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