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Checkerboard Chatter: Which Tennessee team will show up at Vanderbilt?

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens and VolReport publisher Tyler Mansfield offer their final thoughts on what went wrong for Tennessee in its loss at South Carolina and preview Saturday's regular-season finale at Vanderbilt.

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