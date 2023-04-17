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Commit Alert: 2024 four-star guard Kaniya Boyd commits to Lady Vols

Kaniya Boyd is Tennessee's first commit in the 2024 cycle.
Kaniya Boyd is Tennessee's first commit in the 2024 cycle. (Reggie Hildred-USA TODAY Sports)
Ryan Sylvia • VolReport
Staff Writer
@RyanTSylvia

After failing to land a commitment at the high school level in the 2023 class, Kellie Harper has pulled four-star guard Kaniya Boyd out of the class of 2024.

This will be Tennessee's first scholarship freshman on campus since Justine Pissott entered in 2022. However, Pissott is now in the transfer portal.

Boyd is a 5-foot-9 guard out of Las Vegas who has been given four stars by ESPN. She is also ranked as the No. 29 overall recruit in the country.

She has previously won the 2023 Max Preps Nevada Player of the Year for girls' high school basketball.

Boyd also took her school, Centennial, to a state championship with a 30-1 record while averaging 12.2 points, 4.5 assists, 3.7 rebounds and 3.4 steals per game.

She announced her commitment on Instagram on Monday afternoon.

Along with Tennessee, Boyd also held offers from Kentucky, Florida State, Texas A&M and Utah. Ball Out reports that she visited Knoxville over the weekend, though, which likely sealed her decision.

Boyd joins Nyla Brooks and Finley Chastain as the only players currently committed to Tennessee.

Brooks is in the class of 2025 and Chastain is the top-ranked player in the class of 2027.

While Harper has gained a bulk of her talent through the transfer portal, the pickup of Boyd helps boost her team's future young talent.

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