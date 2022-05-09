 VolQuest - Diamond Vols Podcast: The Vols lost ... a series?
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Diamond Vols Podcast: The Vols lost ... a series?

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Eric Cain react to Tennessee's series loss to Kentucky over the weekend, discuss what's next for the UT pitching staff and react to the Vols winning the SEC East.

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