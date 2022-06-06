 VolQuest - Diamond Vols Podcast: Vols sweep the Knoxville Regional
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Diamond Vols Podcast: Vols sweep the Knoxville Regional

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Eric Cain recorded postgame podcasts following each of Tennessee's wins in the Knoxville Regional to advance to the next weekend of the NCAA Tournament.

You can listen to each below.

Friday recap: No. 1 Tennessee 10, Alabama State 0

Saturday recap: No. 1 Tennessee 12, Campbell 7

Sunday recap: No. 1 Tennessee 9, Georgia Tech 6

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