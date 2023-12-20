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Early Signing Day Profile: 4-star LB Jordan Burns

Jordan Burns with Josh Heupel during a visit.
Jordan Burns with Josh Heupel during a visit. (Jordan Burns Twitter (@9jburns23))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee has signed a premier linebacker in the 2024 class.

Four-star outside linebacker Jordan Burns has officially joined the Vols.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

Jordan Burns
About him Info

Home town

Pace Academy (Atlanta, Ga.)

Position

OLB

Height

6-foot-2

Weight

215 pounds

Offered

Oct. 28, 2022

Committed

June 20, 2023

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

Burns is a legit outside linebacker. He has displayed the ability to rush the quarterback, stop the run and drop into coverage.

At Tennessee, he trends toward playing the weakside linebacker position. In this role, Tim Banks hasn't been afraid to let them play freely. This includes a healthy dose of blitzes.

Burns will join a linebacker room that is thin compared to other areas of the field. This will give him a chance at early playtime.

HIGHLIGHTS

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