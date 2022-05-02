 VolQuest - Extra Innings with Trey Lipscomb
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Extra Innings with Trey Lipscomb

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Ben McKee is joined by Vols starting third baseman Trey Lipscomb on the latest edition of Extra Innings to discuss how he got to Tennessee, his breakout senior season and life outside of baseball.

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