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Four-star Cam Sparks on UT atmosphere: 'I got some pictures with some fans'

2025 four-star Baylor (Tenn.) athlete Cameron Sparks was impressed with the atmosphere at Neyland Stadium.
2025 four-star Baylor (Tenn.) athlete Cameron Sparks was impressed with the atmosphere at Neyland Stadium.
Luke Winstel • VolReport
Football Recruiting Writer
@lukewinstel
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