 VolQuest - Full-Court Press: No. 17 Vols upset No. 3 Auburn
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Full-Court Press: No. 17 Vols upset No. 3 Auburn

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Rob Lewis react to No. 17 Tennessee's win over No. 3 Auburn.

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