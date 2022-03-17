 VolQuest - Full-Court Press: Tennessee dominated Longwood
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Full-Court Press: Tennessee dominated Longwood

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Rob Lewis react to Tennessee's NCAA Tournament opening win over Longwood.

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