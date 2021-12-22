 VolQuest - Full-Court Press: Vols beat No. 6 Arizona
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Full-Court Press: Vols beat No. 6 Arizona

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Rob Lewis react to No. 19 Tennessee's 77-73 win over No. 6 Arizona.

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