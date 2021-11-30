 VolQuest - Full-Court Press: Vols blowout Presbyterian
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Full-Court Press: Vols blowout Presbyterian

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Ben McKee and Rob Lewis discuss No. 13 Tennessee's 86-44 win over Presbyterian.

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