 VolQuest - Full-Court Press: Vols dominate No. 4 Kentucky
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Full-Court Press: Vols dominate No. 4 Kentucky

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee and Rob Lewis react to Tennessee's double-digit win over No. 4 Kentucky.

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