 VolQuest - Full-Court Press: Vols get sweet revenge on LSU
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Full-Court Press: Vols get sweet revenge on LSU

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Volquest's Ben McKee reacts to Tennessee's double-digit win over LSU on Saturday night.

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