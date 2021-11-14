 VolQuest - Full-Court Press: Vols handle business against ETSU
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Full-Court Press: Vols handle business against ETSU

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Rob Lewis and Ben McKee react to Tennessee's 94-62 win over East Tennessee State.

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