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GALLERY: No. 3 Tennessee routs No. 19 Kentucky

Tennessee linebacker Elijah Herring (44) celebrates with teammates following the Vols' 44-6 win over No. 19 Kentucky on Saturday.
Tennessee linebacker Elijah Herring (44) celebrates with teammates following the Vols' 44-6 win over No. 19 Kentucky on Saturday. (Jake Nichols)
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

Two days before Halloween, No. 3 Tennessee's frightening offense took center stage once again. There were no scares on this night, as the Vols rolled over No. 19 Kentucky 44-6 to remain unbeaten this season.

Here are photos from the win, courtesy of VolReport's Jake Nichols.


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