News More News
{{ timeAgo('2022-11-12 15:34:46 -0600') }} football Edit

GALLERY: No. 5 Tennessee defeats Missouri on Senior Day

Tennessee quarterback Hendon Hooker (5) sprints for a first down on Senior Day in Neyland Stadium in Knoxville.
Tennessee quarterback Hendon Hooker (5) sprints for a first down on Senior Day in Neyland Stadium in Knoxville. (Jake Nichols)
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

No. 5 Tennessee bounced back from its loss to Georgia by defeating Missouri 66-24 on Senior Day in Knoxville.

From pregame photos to Hendon Hooker leading the band after the win, check out photos below from VolReport's Jake Nichols.


*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @JNichols_2121, @ByNoahTaylor, @TylerIvens, @RealTBannerman.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}